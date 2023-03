– Nekem gépészmérnökként nagyon fontos, hogy a villamos területet folyamatosan erősítsük, és most is ezt tesszük. Szeretnénk a tanulóknak megmutatni a szakma jelenét és azt, hogy mi várható a későbbiekben. Jövőt szeretnénk mutatni nekik. Nemcsak abban a tekintetben, hogy milyen technika, technológia áll rendelkezésre, hanem abban is, hogy hogyan kell megszerezni ezt a tudást. És miután megszereztük ezt a tudást, utána erre tovább kell építeni. Nagyon fontos, hogy a megszerzett tudás ma már nem nyugdíjig tartó ismeret, folyamatosan kell ezt építenünk – fogalmazott az igazgató.

Hozzátette, azt tapasztalja, hogy a piaci szereplőknek is egyre fontosabb az oktatás, hiszen megjelennek különböző rendezvényeken, kiállításokon.