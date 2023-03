Zalai Mihály elmondta, hogy az integrált területi program egy mintegy nyolcvanoldalas dokumentum, ez tulajdonképpen a TOP Plusz szabályzata, forgatókönyve. Azokat a szabályokat, lehatárolásokat, pályázati felhívási lehetőségeket tartalmazza, amelyek alapján a jövőben a települési önkormányzatok, valamint az intézményeket fenntartó nemzetiségi önkormányzatok, egyházak nyújthatnak be pályázatokat. A dokumentumot félévente egyszer lehet módosítani.

Összességében 95 milliárd forintnyi forrás felhasználásáról van szó – hangsúlyozta az elnök, hozzáfűzve, hogy ezek a települések számára legkönnyebben és legnagyobb volumenben elérhető fejlesztési keret, amelyet területi szereplőként a vármegye önkormányzata kezel, és az ezzel kapcsolatos feladatok a legfontosabbak a vármegye közgyűlése számára.

Emlékeztetett: 43 milliárd forint értékben immár születtek döntések a TOP Plusz keretében, ezeket a pénzeket viszont a kormány nemzeti forrásból előfinanszírozta. Idén elindulnak az európai uniós források is a program keretében, a vármegye közgyűlésének mostani döntése pedig a maradék összeg felhasználását teszik lehetővé.

A vármegye közgyűlése rendkívüli, keddi ülésén módosította az előzetes integrált területi programot.

Zalai Mihály elnök hozzátette, hogy a módosítást az elmúlt időszakban bekövetkezett változások indokolták. A módosítások eredményeként többek között 4,2 milliárd forint értékben oktatási intézmények, tankerületek is adhatnak be pályázatokat, de fürdők energetikai fejlesztésére ugyancsak lesz mód. Több olyan átvezetés, forrás-átcsoportosítás is történt, amelyeket a járások kértek, emellett megnyílik a lehetőség Békéscsaba és Gyula térségében is a fejlesztésekre.

Az ülésen a területfejlesztési bizottság elnöke, Varga Gusztáv sorolta, hogy eddig hány alkalommal módosították az integrált területi programot, többek között az Európai Bizottság és a kormány közötti egyeztetések miatt, az irányító hatóság által kiadott útmutató alapján.

Hangsúlyozta, hogy a vármegye mostani dokumentuma kiváló minősítést kapott, és ezt megerősítette Zalai Mihály elnök, hozzátéve, hogy ezért köszönet jár azoknak a szakembereknek, akik a munkában részt vettek.