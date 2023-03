A politikus úgy fogalmazott, számára nagyon fontos kis ,,szövetei” egy-egy település életének a civil szerveződések. A vadászoké is ilyen. Fontos, hogy fejlődni tudjanak, gyarapodjanak, közösségeik összetartsanak. Az elnyert támogatásról Isztin Ferenc, a földtulajdonosi közösség elnöke, a vadásztársaság tagja elmondta, 26 éve alakultak, több mint húsz tagjuk van. Az elmúlt két évben kétszer is pályáztak s nyertek 7 millió forintot. Vadászházukat folyamatosan korszerűsítik. Ezt a 2 milliós forrást konyhai eszközök beszerzésére nyerték.

Dr. Varga Lajos Dombegyház polgármestere és Erdős Norbert országgyűlési képviselő

Fotós: Für Henrik

– Van a faluban sok kisebb rendezvény (esküvők, névadók, közösségi összejövetelek), s itt, a vadászházunkban van egy 60 főt befogadó terem. Az ehhez kapcsolódó konyhát korszerűsítjük ebből a pénzből. Valójában ez a fejlesztés az egész falu javát szolgálja. Evőeszközöket, konyhai gépeket vásárolunk. Nagyon sok célt megfogalmaztunk még, ezekre a folytatásban is pályázat útján kívánunk forrásokhoz jutni, ilyen elképzelésünk az ingatlanon a nyílászárók korszerűsítése – tette hozzá.

Erdős Norbert az önkormányzathoz megérkezett rezsitámogatásról elmondta, 4,2 millió forint áll a nagyközség rendelkezésére, hogy számláikat kifizethessék.

Dr. Varga Lajos polgármester hozzátette az elhangzottakhoz, a civil szervezetek működése nagyon fontos egy település életében, összefog közösségeket, ahogy ezt teszik a vadászok is Dombegyházon. A rezsitámogatás kapcsán a polgármester emlékeztetett, a rezsiárak növekedése a közvilágításra fordított költségeken is érződik. Míg korábban egy hónapban 400 ezer forintot fizetett ki az önkormányzat erre, most 700 ezret. A különbözet, az a 300 ezer forint, egyéves plusz terhe így megoldódni látszik e támogatással, ami már megérkezett az önkormányzat számlájára.