– Békéscsabán, Békés vármegyében sokan laknak kertes házban, tehát a lehetőség adott a kertművelésre, csak élni kell vele. És akkor lesz kedvük a fiataloknak is ehhez, amikor látják a saját munkájuk eredményét – ecsetelte az előadó. – Rájönnek, hogy megfelelő termesztési tudással, folyamatos odafigyeléssel olyan portékát állíthatnak el maguknak és a családjuknak is, melynek biztos a származása, nem utaztatják ide távoli országokból, és olcsóbban is kijönnek, mintha vásárolnának. A frissen és nyersen, főzve elfogyasztott gyümölcsök és zöldségek mellett befőzhetnek, savanyíthatnak, pálinkát készíthetnek, tárolhatnak télire is a termésből. A rendezvénysorozaton mindezen témákat is sorra vesszük.