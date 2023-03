Ünnepelt a nagyközség szombaton Erdős Norbert országgyűlési képviselővel. Sódarné Varga Gyöngyi polgármester köszöntőjében elmondta, büszke arra, hogy 13 év után most a térség országgyűlési képviselőjével avathatnak.

– Többletforrás nélkül sikerült megvalósítani, amit vállaltunk. Magyarbánhegyes épülni, fejlődni, élni és haladni szeretne előre. Vannak terveink, amihez szükségünk van képviselőnk további segítségére is – fogalmazott a polgármester és külön megköszönte a majd 20 millió forintos rezsikompenzációt, amit az önkormányzat közüzemi számláinak a kifizetésére fordíthatnak.

– Több, mint egy évtizede dolgozunk a jövőnkért. Lebonyolítottunk egy szennyvízberuházást. A Start közfoglalkoztatás nekünk a fejlődést szolgálta, szolgálja. Épült mini bölcsőde, most pedig itt állunk a zöld fittparkban, amit remélem sok fiatal használ majd. Városi színvonalú, bízom abban, hogy az itt élők is örülnek és megbecsülik – mondta a polgármester, aki a másik projekt, a fogorvosi rendelő kapcsán megemlítette: takarékossági szempontból is pozitív az egész épület energetikai beruházása, hiszen modern hőszivattyús rendszerrel és napelemmel lett felszerelve. A harmadik a Mesevár Bölcsőde udvara, ahol majd a nyári nagy melegben is biztonságban játszhatnak a műgyepen, a felszerelt automata árnyékoló alatt.