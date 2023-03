A mezőkovácsházi Hunyadi gimnáziumba szerdán érkeztek meg a növények (10 fa, 20 cserje). A programot Csepreghy Elemér polgármester nyitotta meg, majd a szorgos kezű diákok el is ültették a csemetéket.

A projekt kezdeményezői azért választották az oktatási intézményeket a fák ültetési helyének, mert a klímaváltozás elleni küzdelmet a fenntarthatóságra való neveléssel is szeretnék összekapcsolni. A gyerekek a kezdetektől, a növények elültetésétől számítva részesei lehetnek a növények életútjának.

Gondozhatják intézményük udvarán lévő növényeket, és a program a pedagógiai programba is beleépül, így több tanórán is beszélgethetnek a növényekről.