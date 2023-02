Verseny 1 órája

Sámsoni lövészek remekeltek Szarvason

Nem is olyan régen arról cikkeztünk, hogy önerőből oldották meg Békéssámsonban, hogy méltó körülmények között gyakorolhassanak a helyi iskola lövészklub tagjai, akikhez visszatértek egykori sportolók is. Hetekkel ezelőtt avatták fel új lőpályájukat. A fiatalok most Szarvason remekeltek.

Cs. I. Cs. I.

A békéssámsoni lövész szakkör tagjai újabb megmérettetésen vettek részt Szarvason, a Honvédelmi Sportközpontban - tájékoztatott Virág Zoltán edző, a klub elnöke. A Honvédelmi Sportszövetség által kiírt Lövész Kupa regionális elődöntőjének tétje a budapesti döntőbe jutás volt, ahová csak az ország legjobb lövői kerülhetnek. – Csapatunk kiválóan szerepelt a versenyen, így Békéssámsont hét sportlövőnk képviselheti az országos döntőn - nyilatkozta büszkén a tréner. Eredmények általános iskolás leány kategóriában: 1. Holvár Vivien, 2. Mátó Réka, 3. Bukta Noémi, 4. Fazekas Krisztina. Ők mindannyian országos döntőbe jutottak. Ügyesen szerepelt még Nagy Noémi, akinek ez volt az első versenye. Általános iskolás fiú kategória: 2. Miklós Máté. Középiskolás leány kategória: 1. Tóth Csenge. Felnőtt férfi kategória: 3. Horváth Gábor. Ők mindannyian az országos döntő résztvevői.

