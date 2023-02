Koszecz Sándor, a Kollabor vezetője hírportálunknak elmondta, tavaly több szakmai szervezettel alakítottak ki kapcsolatot.

– Az Edison Platformban, ami a száz leginnovatívabb, leginkább jövőbe mutató kezdeményezést gyűjti össze az országban, már a második év óta benne vagyunk. Külön öröm, hogy tavaly már egy másik békéscsabai projekt is bekerült a TOP100-ba – mondta el lapunknak Koszecz Sándor, majd hozzátette, elkezdtek együtt dolgozni a TINLAB-bal, a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laborral is, aminek projektvezetője az Eötvös Loránd Tudományegyetem, és a Miskolci Egyetem is részt vesz a munkában.

A közös gondolkodás részeként készítettek egy tanulmányt a Kollabor működéséről, mint társadalmi, pedagógiai és innovációs közösségről. Mint ismert, a természettudományos élményközpontot uniós támogatásokból hozták létre, amely komoly alapokat jelent további elképzelések megvalósításához is.

A fiatalok helyben tartásához a legjobb, legkorszerűbb tudást és a legjobb módszereket kell idehozni a térségünkbe

– hangsúlyozta Koszecz Sándor. – Koncepciónk fontos része, hogy lépésről lépésre innovációs inkubátorházzá váljunk. Ez egyszerre jelent gazdasági innovációt, startup kultúrát, illetve pedagógiai és társadalmi innovációt is. A Kollabor elkezdett dolgozni a finnországi Jyväskyläi Egyetemmel, illetve a Linzi Egyetemmel, és márciusban közös pályázatot adnak be az Erasmus+ Program keretében.

A közös munka a pedagógiai területre irányul. Ebben a digitalizációs korban minden nagyon gyorsan változik, a finn oktatás és oktatáskutatás a világ élvonalába tartozik

– emelte ki. – Mi pedig keressük annak lehetőséget, hogy a gyerekek, a fiatal diákok, a fiatalok és akár a felnőttek esetében miként lehet a motivációt és az inspirációt felszínre hozni, olyan értéket teremteni, ami előremutató, és hozzájárul ahhoz, hogy a fiataloknak okuk legyen a vármegyében maradniuk. Ehhez nekünk idősebbeknek kell okot adni.

Mikrokert projektjük is egyre népszerűbb. A képen Koszecz Sándor.

Fotós: Bencsik Ádám

Mint megtudtuk, éppen csütörtökön méreti meg magát az egyik Kollarborhoz is kötődő középiskolás csapat az IdeaFest országos döntőjében, illetve négy projekttel pályáznak fiatalok az Edison Kids – a jövő kihívásai versengésre, amelyet az Edison Platform és a Samsung Magyarország koordinál. Utóbbi programmal kapcsolatban Koszecz Sándor kifejtette, a megmérettetés legnagyobb értéke, hogy a diákok egy világcég termékfejlesztőivel dolgozhatnak együtt. Az IdeaFesten, illetve az Edison Kids programban az első csapat, az AchetaPro , a Tücsökfarm 3D-s modelljével pályázik. A Mosdózók csapata turisztikai applikációt fejleszt, amelynek során a vécéket térképezi fel egyes városokban, beleértve az éttermi mellékhelyiségeket is. A harmadik csapat geodome-ot épít, amely újrahasznosított műanyagból készül. A remények szerint egy olyan épületszerkezet jön létre, amely bizonyítja, hogy a hulladék műanyag érték tud lenni.

A negyedik csapat gyerekjátékként működő, majd folyamatosan tovább építhető robotot fejleszt, amellyel megtanulható a programozás.