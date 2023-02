Újabb sikeres, 455 millió forintos, TOP-os pályázatról számolt be Erdős Norbert országgyűlési képviselő és Dávid Zoltán polgármester csütörtökön délután a belváros egyik legforgalmasabb pontján, a Deák és a Rákóczi utcák kereszteződésében. A kivitelezés 2023. március elsején elkezdődik.

– Körforgalmat is kialakíthatnak ezen a helyen sok egyéb forgalomtechnikai megoldás mellett, erre nyert a város 455 millió forintot. 2025 szeptemberére elkészülhet – jelentette be Erdős Norbert, majd a részletek kapcsán arról is beszélt, hogy a Rákóczi út majd’ 700 méteres szakasza is érintett, azt is felújítják, ahogy 70 méter hosszan a kerékpárutat.

– Ezen a helyen sok bosszúságot kénytelenek át- és megélni az orosháziak nap mint nap. Nagy a forgalom, a közlekedők biztonsága fokozottan szempont volt a csomópont átalakításakor – hangsúlyozta a képviselő.

Arról már a polgármester, Dávid Zoltán beszélt, hogy az orosháziak régi vágya teljesül. Nagyon várt beruházás kezdődhet el ebben a kereszteződésben.

– A legpraktikusabb megoldást választották a szakértők. A Deák Ferenc utcára érkezők, innen a Rákóczi útra kikanyarodók biztonsága volt a legfőbb szempont. A közlekedésbiztonsági célú fejlesztés a településközpontban a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetőségét, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítását, a településközpont tehermentesítését, továbbá a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztését szolgálja. Az eddigi dugók és veszélyes közlekedési helyzetek kiküszöbölése is a beruházás célja – fogalmazott a városvezető.

Elhangzott: a körforgalom kialakítása mellett megújul 70 parkoló, áthelyezik a taxiállomást az Előd utca végébe. Így a Thököly utcán felszabaduló terület is növeli az ottani parkolóhelyek számát.

A kivitelezést március elsejétől kezdik el, a munkákat szakaszolva végzik. Minden aktualitásról időben tájékoztatást kapnak a közlekedők – hangzott el a sajtótájékoztatón.