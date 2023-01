Mint azt a településvezető a Facebook oldalán írta, a kommunista időkben igyekeztek kinevelni belőlünk, hogy büszkék legyünk a nemzeti jelképeinkre, de nincs miért szégyenkeznünk.

– Több, mint 1000 éves múltunk és a közelmúltunk is azt mutatja, hogy van mire büszkének lennünk. Egy zászló, így a nemzeti lobogó mindig irányt mutat. Ezért mutasson utat a mindennapokban is mindenki számára aki tenni akar az országért, a városért. Más nemzetek is büszkén tűzik ki a mindennapok során is, tegyük ezt mi is – fogalmazott Kálmán Tibor miután maga is kitűzte nemzeti lobogónkat a házukra.

Kálmán Tibor is kitűzte a nemzeti lobogót.

Mint kiemelte, az első kétszáz ingatlantulajdonosnak segítenek is ebben helyben. Január 16-tól személyesen lehet majd igényelni a polgármesteri hivatal titkárságán, ügyfélfogadási időben zászlót.