Hétfőn a mezőberényi Orlai ház is megnyitotta kapuit, elkezdődött a munka az intézményben. Túri Andrea igazgató lapunknak elmondta, koncertek és színházi előadások tömkelegével indítják a 2023-as évet.

– A héten esedékes a városi újság, a Berényi Hírmondó szerkesztése, ami jelenleg is zajlik – fogalmazott Túri Andrea. – A munka a napokban befejeződik, és nyomdába kerül az újság, ami várhatóan péntekre el is készül.

A szakember kitért ara, hogy idén ráfordultak Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulójára, emellett a Petőfi 200-at is ünneplik, hiszen a költő több alkalommal is járt a településen.

Visszatérve a 300. évfordulóra, elmondta, munkatársuk, Makra Péter készített egy új logót, és a Berényi Hírmondó is azzal jelenik már meg januárban. Az Orlai ház szakemberei jelenleg is készítik az intézmény éves munkatervét, a továbbképzési tervet, a szakmai beszámolót és az intézmény költségvetését, amit a képviselő-testület elé tárnak majd, ebben az Orlai ház három intézménye, a könyvtár, a muzeális gyűjtemény és a művelődési központ szakmai anyagai egyaránt szerepelnek.

A Mogyoróssy János könyvtár /Fotós: Kiss Zoltán/

Ugyancsak egyeztetnek a közösségi szolgálatos fiatalokkal is, akik az említett színházi előadások során, a ruhatározásban, az ültetésben is segítenek. Jövő héten a kulturális csoportok és civilek is visszatérnek az intézménybe, elkezdődnek foglalkozások, sportfoglalkozások, illetve a Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott A-szakkör is elindul.

A rendezvényekkel kapcsolatban Túri Andrea elmondta, az első attrakció január 20-án Koncz Zsuzsa koncertje lesz. Az Orlai háztól függetlenül a mezőberényi Református Egyházközség január 22-én, vasárnap 10 órától az istentisztelet keretében emlékezik meg nemzeti himnuszunk születésének 200. évfordulójáról. Másnap, január 23-án, a Szerelmem, Sárdy című monodrámát tekinthetik meg az érdeklődők Derzsi György előadásában a kultúra napjához kapcsolódva az Orlai házban.

Februárban a Déryné Programban a János vitézt adja majd elő a Déryné Társulat, majd ugyanebben a programban a Zenthe Ferenc Társulat a Tanulmány a nőkről című darabbal érkezik.

Emellett februárban Lengyel Tamás Kitolás című önálló estjét is megtekinthetik az érdeklődők. Ugyancsak februárban megtartják a városi farsangot jelmezversennyel, fánkkóstolással, táncházzal.

Hétfőn, három hét szünet után ismét megnyitotta kapuit a látogatók előtt a gyulai Mogyoróssy János könyvtár. Dézsi János, a bibliotéka igazgatója lapunknak elmondta, már november 1-től életbe léptettek néhány intézkedést a költségcsökkentés érdekében, és január 9-től is azoknak megfelelően dolgoznak.

– A központi könyvtár emeleti szolgáltatásait leköltöztettük a földszinti termekbe, ezzel párhuzamosan a folyóirat olvasó átköltözött a zenei könyvtárba. Így az emeleten jelenleg a már említett költségcsökkentés érdekében 15-16 fokot tartunk – emelte ki Dézsi János. – A könyvek kiválasztása zavartalan, és látogatóink természetesen az emeletről is kölcsönözhetnek köteteket. A ruhatár nem kötelező, így kabátban is felmehetnek, illetve ha segítségre van szükség, természetesen kollégáink is felkísérik őket, de önállóan ugyanúgy használhatják a szolgáltatást.