Szelezsán György hírportálunk kérdésére elmondta, jelenleg háttérmunka zajlik Eleken, hiszen év elején van költségvetés, amit idén úgy terveznek meg, hogy már belekalkulálják az energiaár emelkedéseket. Emellett 2023-ban stabilitásra törekszenek, és a munkahelyek megőrzésére, emellett szeretnének fejleszteni is a településen. Ez utóbbiakkal kapcsolatban pedig a legfontosabb, hogy a már folyamatban lévő beruházásokat be tudják fejezni.

A polgármester kifejtette, már zajlik náluk a Békés Vármegyei Kormányhivatal fejlesztése, melynek keretében kormányablakot alakítanak ki a Városháza épületében a régi okmányiroda helyén.

Ennek átadása a tervek szerint márciusra várható. Önkormányzati fejlesztésük is van folyamatban, mégpedig a városháza tetőterének beépítése, amely kapcsolódik a kormányhivatal fejlesztéséhez, hiszen a nekik átadott helyiségek helyett alakítanak ki újakat. Ez 42 millió forintból valósul meg, amiből a legfelső szinten két nagyobb iroda, egy irattár, illetve mosdó is készül.

Folyamatban lévő fejlesztés még Eleken az óvodaépítés, amely beruházásban egy teljesen új, 100 gyermeket befogadó intézményt építenek, valamint egy régebbi, 50 fős telephelyet újítanak fel. Ezt szeptemberre szeretnék befejezni, ami azért is fontos számukra, mert ezek már energiatakarékos épületek lesznek, így a rezsiköltségük jóval kevesebb lesz a következő télen.

Szelezsán György elárulta, hétfőn írta alá azt a vállalkozói szerződést – a közbeszerzés már lezárult –, amely egy 300 millió forintos beruházás megvalósításához kapcsolódik. Ennek keretében most először önkormányzati tulajdonú, külterületi mezőgazdasági utakat fejlesztenek a nyár végéig azért, hogy a gazdák kényelmesebben tudják megközelíteni földjeiket. Több mint 8 kilométernyi útszakaszról van szó, melyek jelenleg a legforgalmasabbak. Ezek egy része aszfaltozott, a többi pedig szórtalapos földút. Hangsúlyozta, ez csupán az első nagyobb lépésük a mezőgazdaság területén, de a jövőben a többi, gazdák által használt utat is tervezik felújítani.

Ugyan a biztos beruházások sora ezzel véget ért, ám a fejlesztési tervek folyamatosan készülnek – ismertette a polgármester.

Szelezsán György elmondta, jelenleg a takarékosság a legfontosabb, de az álmaikat nem adják fel, és sorra készítik, illetve készíttetik a kivitelezési terveket azért, hogy ha megnyitnak egy pályázatot, akkor a lehető legjobb eséllyel induljanak el rajta.

Ilyen például az eleki közvilágítás cseréje ledes rendszerre – reményeik szerint 2024 elejéig –, illetve bővítése azokban az utcákban is, ahol csupán minden második oszlopon van lámpatest. Ez egyrészt javítaná a fényviszonyokat a mellékutcákban is, másrészt a led lámpatestek energiatakarékosak. Továbbá terveket készítettnek a belterületi földutak aszfaltozására, ez utóbbit a Békés Vármegyei Önkormányzattal konzorciumban. De szintén készülnek tervek a Laudenbach-tér, illetve a Harruckern tér Zöld Város Projekt keretében való fejlesztésére, ami a burkolatok megújulását jelentené, valamint egy rendezvényteret is kialakítanának. Itt épülnének kiszolgáló helyiségek, mosdók, illetve egy állandó színpad is. Ugyanitt a zöldterületet is megújítanák, egységesítenék növényekkel, külterületi bútorokkal és kandeláberekkel.