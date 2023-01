Január 21-én tartják a rendezvényt, melynek fővédnöke V. Németh Zsolt, a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri kormánybiztos. Az eseményt az Agrárminisztérium támogatásával valósítják meg.

– Számomra is újdonság, egyben kihívás a hódételek elkészítése, ezért itthon már kipróbáltam ezeket – hangsúlyozta Prohászka Béla. – Tökmagolajjal fényezett hódmártást készítettem dödöllével, valamint hód javát vörösboros lecsóval. A hódhús felhasználása nem előzmények nélküli. Czifray István: Magyar Nemzeti Szakácskönyv a magyar gazda asszonyok számára című könyvében már hódolt a hódnak, a 19. század elejének híres szakácsmestere több receptet is leközölt munkájában. Ezek alapján készülnek az ételeim, kicsit újragondolva. A szervezők a kóstoltatás mellett a hóddal kapcsolatos, gasztronómiai érdekességekkel teletűzdelt előadás megtartására is felkértek, amire szívesen mondtam igent. A hódokkal kapcsolatos ismereteket majd Szekeres Zsófia, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa összegzi.

Mint megtudtuk, a hódhúst nagyon egészséges élelmiszernek tartják, rengeteg vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, nagyon alacsony a kalóriatartalma, zsírja könnyen emészthető. Az elkészített hódétel több helyen a világban ínyencségnek számít, íze a libahúsra emlékeztet. Miként a libánál, a hódnál is kincs a mája. A hódzsírt bőrbetegségek orvoslására is használják.

A hódokat hazánkban majdnem kiirtották, aztán visszatelepítették őket, elszaporodtak, most pedig egy új rendelet értelmében kilőhetik az állatokat az országban, mivel tavaly új rendelkezések léptek életbe az eurázsiai hóddal kapcsolatban. A hódokra ezentúl október 1. és március 31. között lehet vadászni, és a hódgátakat is el lehet bontani, de csak a természetvédelmi hatóság engedélyével. Mindehhez a védett és fokozottan védett állat- és növényfajokról szóló rendelet egyes paragrafusait módosították.