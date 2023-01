A korábbi évek hagyományát folytatva – Dávid Zoltán polgármester kérésére – ebben az évben is rászoruló család kapta meg a város karácsonyfáját az ünnep végén, feldarabolva. A Városüzemeltetési Zrt. munkatársai a felaprított fát már ki is szállították a Szilágyi Erzsébet utcára, egy nehéz helyzetben lévő családnak. Benkő Ferenc, a Városüzemeltetési Zrt. vezérigazgatója hírportálunknak elmondta, a felajánlást ezúttal is kiegészítette a cég, így összesen mintegy 6 mázsa tűzifához jutott az érintett család.