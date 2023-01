– Hogyan érintették Szarvast a koronavírus, majd a háború okozta nehézségek tavaly?

– Egy világjárvány és egy háború is mindig rossz, hiszen megszorításokat és szenvedést jelentenek. Ráadásul mindkettő Magyarországon kívülálló okok miatt következett be, így megelőzni, vagy megállítani sem tudtuk egyiket sem, csupán a következményeit szenvedjük el. Egy dologban azonban pozitív hatással volt ránk mindkettő, mégpedig abban, hogy felerősödött általuk az érdekérvényesítő képességünk. Emellett az említett kihívások megtanítottak minket arra, hogy a problémáinkat kezeljük. A koronavírus esetén például ahonnan csak tudtunk, védőoltást szereztünk be, a szükséges óvintézkedéseket betartottuk. Így tettünk Szarvason is. Oltakoztunk és óvtuk az egészségünket, illetve vigyáztunk egymásra. A háború esetében pedig rendkívül aggasztó az, hogy a szomszédos országban zajlik. Féltjük az ott élő magyarokat, és igyekszünk segíteni a harcok elől menekülőknek. A nagy hullám idején Szarvasról is folyamatosan jelen volt egy-egy önkéntes csapat az ukrán határ mellett, és akadtak olyanok is, akiket befogadtunk.

– A háború után jött az energiaválság és az infláció. Miként kezeli ezeket a település?

– Az energiaválsággal kapcsolatban voltak, akik csak most, míg mások korábban gondolkoztak. Magyarországon és Szarvason is sokan kárt szenvedtek a magas rezsiárak miatt, de mindenki igyekezett kilábalni a nehézségekből, amihez megkaptunk a kormánytól minden segítséget. A városunk például 2023 elején több mint 87 millió forintot kapott rezsikompenzációra, ami rengeteget jelentett számunkra. Továbbá az infláció kapcsán is kaptunk állami segítséget, olyan költségvetési támogatásokat, amik kiegészítették a hiányzó helyi forrásokat is. Emellett beosztottunk minden pénzt, így Szarvas stabil helyzetben maradt. Ugyanakkor szerencsések vagyunk abból a szempontból is, hogy településünkön már hosszabb ideje törekszünk az energiatakarékosságra és az energetikai korszerűsítésre, aminek köszönhetően az önkormányzati intézmények és azokon kívül számos intézmény és cég napelemrendszerrel rendelkezik, illetve termálvízzel fűt. Ez utóbbiak nagyban hozzájárulnak a rezsiköltségek kordában tartásához.