A kapcsolatot nyáron vették fel a szövetséggel, amelynek elnökével, Pénzes Erzsébettel be is járták kerékpáron a környéket, bemutatva a kínálatot. Később többször egyeztettek, és nemrég ismét találkoztak, amikor konkrét projektelképzelésekről is tárgyaltak.

Kezdeményezték, hogy legyen kerékpáros vándortábor a közép-békési térségben 2023 nyarán, június végétől augusztus közepéig 25 turnusban, turnusonként 18-26 résztvevővel. Szakértőkkel összeállítottak egy nyomvonal- és programjavaslatot is, amelyet a szövetség elfogadott. Úgy véli, a vándortáborok sok pluszt hozhatnak a város, a környék számára, és jelzik, hogy a gasztronómia és a kultúra mellett az aktív turizmusban ugyancsak vannak lehetőségek.

Ahogy tavaly pünkösdkor, úgy Békéscsaba, Békés és Gyula összefogásával jövőre is megszerveznék a Háromváros Kerékpáros Fesztivált, és szeretnék, ha ennek keretében tartana egy konferenciát a MAKETUSZ. Jelezte: a szövetség által létrehozott Kerékpárosbarát applikációban eddig tizenegy békéscsabai szolgáltató regisztrált, szeretnék, ha ez a szám növekedve, hiszen ez is felkeltheti az érdeklődést a város iránt.

Az elmúlt időszakról elmondta: újra megnyílt a Munkácsy Emlékház, amelyben cukrászda és kolbászda szintén helyet kapott. Elkészült a Wenckheim turista- és kerékpárút, igaz, épül még közvilágítás bizonyos szakaszokon, fákat ültetnek Szabadkígyós felé, illetve a pihenőpontoknál térfigyelő kamerákat szerelnek fel.

Opauszki Zoltán elnök elmondta: az önkormányzattól kapott adatok szerint a Békéscsabán töltött vendégéjszakák száma október végéig megközelítette az 59 ezret, amivel már így is meghaladták a 2019-es adatot. Idegenforgalmi adóként pedig csaknem 15 millió forint folyt be, kétszer több, mint tavaly. Az idegenforgalmi adó mértéke egyébként jövőre emelkedik, 300-ról 400 forintra. Hangsúlyozta: Gyulával több közös akciót valósítottak meg idén, és ez az együttműködés folytatódik jövőre is több program esetében.