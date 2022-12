– Használom az idővonalat, így minden hónapban kapom e-mailben az összefoglalót, hogy mikor és hol jártam, ami a munkám miatt is fontos. A Google tűpontosan megjelöli, melyik házban, boltban, illetve vendéglátóhelyen fordultam meg, hetvenöt város és két ország helymeghatározása is stimmel, ám az rejtély, miért kapok értesítést arról is időnként, hogy Indiában jártam. Hol egy faluban, hol egy hotelban, vagy éppen kávézóban „vél látni” a Google. Romániában és Magyarországon is dolgozok, sokat vagyok úton. Meghökkentő, amikor a Békéscsabára történő hazaérkezésem után nem sokkal az ugrik fel a telefonom kijelzőjén, hogy Indiában tartózkodok, kellemes 22 fokban – összegezte tapasztalatait a férfi, aki problémáját jelezte a cég felé is, ám a leveleire egyelőre nem válaszoltak.

Az általunk felkeresett szakember, Fazekas Richárd elmondta, már évek óta visszanézhetjük az általunk bejárt helyszíneket, amit a telefonunk adatai alapján rögzít a Google.

– Annak idején a Maps szolgáltatást bővítették, így vált lehetővé, hogy percre pontosan visszanézhessük a megtett útvonalat a telefonunk megfelelő beállítása esetén. A mobilkészülék a beépített giroszkóp segítségével folyamatosan rögzíti pozíciónkat, sőt, azt is meg tudja mondani, hogy gyalog, kerékpárral, esetleg autóval, vagy tömegközlekedési eszközzel jutottunk-e el A pontból B-be – sorolta a Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Tagintézményének rendszergazdája. Hozzátette, a szolgáltatás például akkor lehet hasznos, amikor olyan helyeken járunk, ahol voltunk már korábban, de nem emlékszünk pontosan, hogyan jutottunk el oda, vagy épp elveszített készülékünket szeretnénk megtalálni. Hangsúlyozta, a cég nem magától rögzíti a GPS-koordinátákat, az idővonal csak akkor működik, ha beleegyezünk abba, hogy a Google tárolja az erre vonatkozó adatainkat.