Összefogtak a mezőkovácsháziak is a hétvégén. A Mezőkovácsházi Atlétika Szabadidő Klub (MASZK) szervezésében meghirdették a 9. Mikulásfutást. Ezt az eseményt mindig összekötik jótékonysági gyűjtéssel. Idén is így tettek. A karácsonyi parkból indultak a nevezők, több korosztály több távon futhatott. A legkisebbek 500 métert, a nagyok akár 2, 4, 6 kilométert is megtehettek a sportos program keretében.

Az adományokat pedig a helyi vöröskeresztes csapatnak adták át, akik a rászorulóknak majd eljuttatják a tartós élelmiszereket, a játékokat, az édességet.