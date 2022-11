Prof. Dr. Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora megnyitójában elmondta, nagy öröm számára, hogy a Magyar Tudomány Ünnepének hetében a gyulai karon is színvonalas rendezvényt hívtak életre. Mint kiemelte, büszkék arra, hogy munkatársaik nemcsak az oktatásban, hanem a tudományos kutatásban is aktívan részt vesznek, és ebbe a munkába a tudományos diákkör keretében a fiatalokat is bevonják.

Dr. Vincze Gábor főorvos

Fotós: Bencsik Ádám

– A Gál Ferenc Egyetem számára nagyon fontos, hogy a tudományos kutatás eredményei minél hamarabb a gyakorlatban is megjelenjenek, ami nagyon lényeges az egészség és a tudomány szempontjából, illetve a mindennapi élet kellemesebbé és biztonságosabbá tétele érdekében – tette hozzá a rektor.

Ezt követően együttműködési megállapodást írt alá Gál Ferenc Egyetem részéről prof. dr. Dux László és dr. Abulrahman Abdulrab Mohamed, az Egészséges Városért Közalapítvány elnöke. Dr. Vincze Gábor a gyulai kar dékánja elmondta, az Egészséges Városért Közalapítvány 1992-ben alakult, fontos célja, hogy Gyula lakosságának egészségromlását megállítsa, illetve kedvező irányban befolyásolja. Emellett a szervezet elősegíti az egészségnevelés módszereinek hatékony alkalmazását, az egészséges életmód népszerűsítését, és a betegségek megelőzését.

– Ebben az együttműködési formában a legtöbbet Békés megye egyetlen egészségügyi szociális kara tehet a háttér biztosítása és mindenféle más tekintetében – fogalmazott dr. Vincze Gábor. A szakember kitért arra, hogy a város és a régió egészséges életmódjáért, az egészséges és hosszabb életért így még többet tehetnek.