A zárórendezvényt Nagy Ferenc, Békéscsaba alpolgármestere nyitotta meg. Emlékeztetett, hogy 2016-ban írta alá Orbán Viktor miniszterelnök és Szarvas Péter polgármester a Modern Városok Program megállapodást, majd munkacsoportot hoztak létre a város és a kormány szakembereivel. Mint mondta, 2016 szeptemberében készült el egy tervezet, amely Békéscsaba komplex energetikai programjáról szól, melynek célja a fenntarthatóság és az energiahatékonyság szempontjainak erőteljesebb érvényesítése volt a városban. Ez magában foglalja a Smart Grid rendszer épületenergetikai beruházást, a geotermikus hőhasznosítást, a Smart közvilágítási rendszert – a mintegy 11 ezer városi lámpatestből csak 604 olyan van, amely nem LED-es technológiával működik –, valamint az intelligens közlekedésvezérlő környezetkímélő közösségi rendszer kialakítását is.

A kivitelező Infoware Zrt. kiépített három, összesen 3240 panelből álló, 1,3 kilowattpeak teljesítményű napelemparkot, egy okos hálózati irányító- és vezérlő rendszert, valamint 2,435 megawattóra kapacitású akkumulátoros energiatárolót. Ezzel kielégítik a sportcsarnok, a vívócsarnok és a készülő másik nagy beruházás, a geotermikus termálkút szivattyúinak villamosenergia-igényét. A termálvízből nyert hőenergiával látják el várhatóan a következő fűtési szezontól a CsabaPark és a sportcsarnok épületeit, az Előre-pályát, az atlétikai öltözőt, a súlyemelőklubbot, a teniszklubbot, valamint a városi gyermekélelmezési intézményt.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő arról beszélt, a meglévő célok mellé újakat is kitűznek, amikor Békéscsaba energiafelhasználásával kapcsolatos döntéseket hoznak, és amikor a kormány támogatását kérik ezen döntések megvalósításához. Herceg Tamás felidézte azokat az alkalmakat, amikor Gyopáros Alpár kormánybiztos Békéscsabán járt és azt mondta, a város nagy nyertese a Modern Városok Programnak, ha figyelembe vesszük, hogy mekkora forrásban részesült a megyei jogú városok között. Herczeg Tamás is ismertette, hogy sok elemből áll a program, hiszen a komplex energetikai megújuláson túl zajlik egy ingatlan- és intézménykorszerűsítés is a Terület és Településfejlesztési Operatív Program részeként. Az országgyűlési képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy a közvilágítás modernizálásával 18 935 fa éves széndioxid megkötésének megfelelő teljesítmény ér el a város. Úgy összegzett, a Smart Grid rendszer tavaly kezdte működését és mindenféle meghibásodás nélkül, jól vizsgázott.

Herczeg Tamás: a város nagy nyertese a Modern Városok Programnak

Fotós: Bencsik Ádám

A projekt részleteiről Kertész Sándor, az Infoware Zrt. vezérigazgatója tájékoztatott. Többek között ismertette, hogy miért van szükség az ilyen jellegű projektekre mind műszaki, mind gazdasági szempontból, valamint, hogy hogyan valósult meg a program Békéscsabán és mik voltak a céljai.

Kertész András emellett azt is ismertette, hogy miért van szükség a környezet- és klímavédelemre, illyetve hangsúlyozta a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR) jelentőségét és feladatait. A komplex energetikai programmal kapcsolatban pedig kiemelte, a Smart Grid rendszerek jelentősége, hogy lokálisan, helyileg végzik el a villamosenergia termelését, a fogyasztását, a tárolását, az irányítását és a szabályozását is.