A megmérettetést 2019-ben rendezték meg először Békéscsabán, akkor még egyfajta ezredszintű háziversenyként. A tapasztalatok ezután arra inspirálták a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóalját, hogy továbbfejlessze a versenyt. 2020-ban a koronavírus-járvány miatt a versengést nem lehetett megtartani, de tavaly már újra megszervezték azt, ahogy idén is.

A kezdeményezés legfőbb célja, hogy felmérjék a tartalékosok kiképzési szintjét, és erősítsék a bajtársi kötelékeket. A versengés ugyanakkor olyan nem várt pluszeredményeket is hozott, mint a nemzetközi kapcsolatok fejlődése és a tartalékos rendszer társadalmi beágyazottságának erősítése.

Az esemény pénteki nyitónapján, a gyulai vár előtt, dr. Görgényi Ernő, a város polgármestere, a rendezvény védnöke is köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta, a katonák is a békét szeretik, s talán senki sem érdekelt jobban a békében, mint éppen ők.

– Azonban mégis nekik kell arra készülniük, hogy ha szükséges fegyveresen megvédjék a hazát, a várost, a falut, a családokat, mindazt, amit szeretnek szülőföldjükben – tette hozzá. Hangsúlyozta, minden nemzet hadserege a hivatásos katonákon túl a felkészült és sokoldalú tartalékos állományon nyugszik. Kifejtette, ők azok, akik munkájuk vagy tanulmányaik mellett vállalták, hogy támogatják a honvédség munkáját.

Dr. Görgényi Ernő: a katonák is a békét szeretik, s talán senki sem érdekelt jobban a békében, mint éppen ők.

– Területvédelmi tartalékosként a helyi közösség védelmét tűzték ki elsődleges célként maguk elé, akár honvédelmi, akár katasztrófavédelmi helyzetben lehet rájuk számítani – fogalmazott. Szólt arról, hogy ezt a kötelezettségvállalást az elmúlt fél év történései minden korábbinál aktuálisabbá tették.

Lipták József alezredes, a 101. területvédelmi zászlóalj parancsnoka köszöntőjében arra is felhívta a figyelmet, hogy a Sárgarigók vonulása 2022-ban egy hosszabb rendezvénybe, az október 1-től október 9-ig tartó, a Magyar Tartalékosok Napja alkalmából szervezett eseménysorozatba is illeszkedik. Felidézte a 101. gyalogezred történetének egyes szemelvényeit. Kitért arra, hogy az ezredet 1883-ban alapították, és 1894-ben kapott laktanyát, 11 évet más körülmények között töltöttek el.

– Emellett a három zászlóaljnak gyakran akár huzamosabb ideig el kellett hagynia a lakóhelyét, nehézségeket kellett leküzdenie – hangsúlyozta. – Ez a helyzet most is hasonló, nehézségekkel kell megbirkózni, de néha a kikapcsolódásra is időt kell szakítani, ezt szolgálja a hétvégi verseny is.

A versengés fő részét szombaton tartják.

Az eseményen minden korábbinál többen vesznek részt, és a magyar tartalékosok mellett Németországból, illetve Lengyelországból is érkeztek versenyzők. Ahogy korábban már megírtuk, a versengés fő részét szombaton tartják, míg vasárnap Békéscsaba főterén katonai parádéval ér véget a program.