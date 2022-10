Amikor Hégely Sándor, a Csabai Kolbászfesztivál igazgatója vasárnap este hallgatta a Bagossy Brothers Company koncertjét, az egyik soruk nagyon megfogta: „Csak a baj, csak a bú, de ma senki szomorú.” Nem is hitte volna, hogy még vasárnap, a 25. Jubileumi Csabai Kolbászfesztivál zárónapján is rátesznek egy lapáttal a látogatók. Ahogy mondta, az emberekből áradt a boldogság, a jókedv, jól érezték magukat, miként addig is.

– Minden olyan volt, mint régen, a Covid-előtti időkhöz hasonlóan összesen csaknem ezer csapat gyúrta a kolbászt a négy napon, tízezrek érkeztek naponta a rendezvényre a CsabaParkba – ecsetelte a fesztiváligazgató. – Megmozdult az egész város, a megye, jöttek vendégek az ország számos pontjáról és a határon túlról is.

Hégely Sándor

Fotós: Mate Krisztian / Forrás: Metropol

A fesztivál igazgatója kitért arra, mindig nagyon fontos számára, hogy a csabai kolbász hagyományát átadják az idősebbek a jövő generációnak.

– Ezért is örültem, hogy benépesítették a gyúróasztalokat a fiatalok pedagógusaikkal, szüleikkel, nagyszüleikkel – emelte ki a fesztiváligazgató. – A szabadtári színpadon vasárnap rotyogott a bográcsokban a töltött káposzta, mely a disznótorok elmaradhatatlan étele. Az őshonos mangalicára is felhívtuk a figyelmet a nyugdíjas klubok, egyesületek, civil szervezetek, a nagycsaládosok és a hátránnyal élők csapatai révén.

Hégely Sándor kitért arra, a fesztivál története során már számos kolbászkirályt koronáztak meg. Örül annak, ha többszörös bajnokok is bizonyítanak, de ugyanennyire fontos, hogy újak is bizonyítsanak. Éppen ezért fontos, hogy új arccal bővült a szárazkolbászgyőztesek palettája, mégpedig a békéscsabai Such Zoltán Andrással.

Hétfőn pedig a stáb elkezdte 2023-as kolbászfesztiválszervezését, amit október 19–22. között tartanak meg.