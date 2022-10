A nagyvirágú fajták iránt a legélénkebb a kereslet, és októberben, november elején talál gazdára a hazai termés döntő többsége.

A megkérdezett termesztők, forgalmazók szerint van elegendő hazai virág: cserepes és különleges virágú, vágott fajtákból is bő a választék.

– Egy átlagos évben a nagyvirágúakból a becslések szerint 12-13 millió szál, a közepes-nagy virágúból 1,5-2 millió szál fogy. Emellett a csokros – amely egész évben kelendő – és a cserepes fajták is választhatók – közölték az agrárkamaránál. – Míg korábban a fehér színű volt a divat, manapság a zöld és a kétszínű (piros-fehér, napsárga-narancs, lila-rózsaszín) a legkelendőbb.

Országrészenként is eltérő a trend: Nyugat-Magyarországon a pompon típusúak, az Alföldön, a Tiszántúlon a napraforgóra hajazó Eleonóra a közkedvelt. Az utóbbi években az előre gyártott, kisebb koszorúkra is nőtt az igény, ezt az urnás sírhelyek megnövekedett aránya is okozza.