A református templom előtt lebontották az utcafronti kerítést, ezzel teljesen kinyitották, majd meg is újították a teret, sétányt alakítottak ki padokkal, szemetesekkel. A tér közepén immár hófehérben ragyog az istenháza annak felújítását követően.

A tetőtől a padokig rendbe tették az istenházát

Kovács László, a Mezőgyáni Református Missziói Egyházközség Geszten helyettesítő lelkésze sorolta, hogy milyen munkálatok zajlottak. Többek között megerősítették a tetőszerkezetet, korszerűsítették a fedést. Azért, hogy megakadályozzák a falak vizesedését, speciális, modern technikát vetettek be a kivitelezők. Megújították a villamos hálózatot is.

Teljes körű restaurálási munkák folytak a fa részek, így a padok esetében, azokhoz úgy nyúltak hozzá a szakemberek, hogy érzékelhető legyen, mennyire korosak. A padok egy része fűthetővé vált, illetve a harang vezérlését is fejlesztették, immár előre be lehet programozni a megszólalásuk pillanatát. Új templomi garnitúrát szereznének még be, erre gyűjtik most az adományokat.

Kálvin János is helyet foglalt a kiállításon

A magtárban egy kiállítóteret alakítottak ki, ahol helyet kapott viaszbábuként Kálvin János, illetve a tablókon keresztül megismerhető a templom története és az, hogy az országnak két miniszterelnököt adó Tisza család milyen jelentős szerepet töltött be az egyházközség életében. A régi, mostani beruházás során lecserélt óraszerkezet is a tárlat része, mellette pedig évszámok olvashatók: 1241-ben pusztult el Geszt első temploma, 1401-ben említették először a geszti Szent Miklós templomot, 1745-ben újították meg a falait, 1826-ban nyerte el az istenháza a mai, végleges formát, és idén átadták a felújított református templomot.