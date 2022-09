Mint kiemelte, alapvetően két témát beszéltek meg. Egyrészt szó volt arról, miként látják az előttünk álló hónapok várható gazdasági folyamatait a szállásadók, és tervezik-e a szálláshelyek bezárását.

Mint kifejtette, egyetértettek abban, hogy ha a város legvonzóbb turisztikai attrakciói, a Gyulai Várfürdő, a vár és a kastély működni fog, akkor a szállásadók számíthatnak arra, hogy lesz elég vendég. A nagyobb szállásadók túlnyomó többsége nem tervezi az átmeneti bezárást sem, a téli hónapokban is nyitva lesznek, és várják a vendégeket.

A polgármester megkérdezte, hogy a turisztikai attrakciók nyitva tartásával kapcsolatban mi a minimális elvárása a szállásadóknak, hiszen a legjelentősebb látnivalókat az önkormányzat működteti. Elhangzott, hogy a Gyulai Várfürdő, a vár és a kastély nyitva tartása elengedhetetlen annak érdekében, hogy turisták érkezzenek a városba.

Komoróczki Aliz

Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy nem tervezik a fürdő bezárását, csupán a gázzal fűtött 50-es uszoda nem lesz nyitva a téli hónapokban. Az elmúlt évtized fejlesztéseinek köszönhetően döntően a termálvíz hőjét hasznosítják a létesítményeik fűtéséhez. Ennek arányát tovább fogják növelni újabb beruházásokkal. A tavaly kiépített napelemes rendszer is csökkenti a költségeket.

Fekete-Dombi Ildikó, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kiállítóhelyek működtetéséért felelős ügyvezető igazgatója arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a vár és az Almásy-kastély is nyitva lesz a tél során. Most segít igazán, hogy az Almásy-kastély hatalmas tereit geotermikus energiával fűtik, a gázt be sem vezették a felújításkor.