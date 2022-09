A vízkultúrás növénytermesztés és az ahhoz szükséges első eszközök megjelenése évtizedekkel ezelőtti időszakra nyúlik vissza. Mi újításként azt szeretnénk elérni, hogy ez a módszer a lakosság lehető legnagyobb részéhez eljusson – nyilatkozta lapunknak Koszecz Sándor. Mint elmondta, elképzelésüket a pandémia alatt, illetve a Covid után fogalmazták meg. Ezek a hónapok megmutatták, hogy milyen következményekkel jár, ha csak néhány napra is összeomlik az ellátási rendszer. Emellett ugyancsak a kö­zelmúlt világított rá, hogy az árrobbanás mekkora bizonytalanságokat okoz. A Mikrokert projekt célja éppen ezért az, hogy minél több embert segítsen hozzá az öngondoskodáshoz, ahhoz­, hogy az élelmiszert könnyen és gyorsan maguk megtermelhessék­.

A projekt részeként az elmúlt időszakban már jó néhány úgynevezett ananásztornyot telepítettek több helyre is. Az ananásztorony egy termelő oszlop, amely onnan kapta a nevét, hogy szerkezete hasonlít az ananászhoz. Az eszköz ismertetőjele, hogy 70 centiméter átmérőjű, és soronként nyolc, összesen pedig nyolcvan növény nevelhető benne vízkultúrás növénytermesztéssel. Az oszloppal hússzoros termésnövekedés érhető el egy azonos területhez képest. Emellett a teljesség igénye nélkül oszlopos, tálcás, asztalos rendszer és zöldfal is telepíthető hasonló célból. Valamennyi eszközben azonos, hogy minden esetben vízkultúrás módon termesztik a növényeket, amelyek oldott állapotban, készen kapják a tápanyagot.

Ideális környezeti feltételeket teremtünk a növényeknek, amelyek 30 százalékkal gyorsabban növekednek, mint hagyományos módon. Ebben a folyamatban szerepe van annak, hogy nem kell különböző időjárási és egyéb elemekkel megküzdeniük a fejlődésük során

– tette hozzá Koszecz Sándor.

Kérdésünkre a Kollabor vezetője elmondta, a mai árak mellett, ha egy ültetőhely bekerülési ára 1000-3500 forint között van, amikor az megtermel egy kiló zöldséget, akkor hozza vissza az árát. Ez egy-másfél év után következik be, de ennél is fontosabb az élelmiszer-biztonság, hogy van élelmiszer, és rajtunk múlik a termés.

Kifejtette, ezek a rendszerek bárhová telepíthetők, de kifejezett cél, hogy lakásokban, beltéren is meghonosodjanak, s akár egy nappali szoba díszei legyenek. A Kollaborban ­éppen ezért arra is törekednek, hogy a rendszerek szépek legyenek, és az élelmiszernövények akár dísznövényi funkciót is betöltsenek. A módszer elsősorban olyan növények termesztésére alkalmas, amelyek gyökérzóna feletti része szolgál élelmiszerként. Kültéren egyebek mellett uborkát, cukkinit, dinnyét, paradicsomot, káposztát is nevelhetnek így, beltéren kisebb salátákat, fűszernövényeket, petrezselymet­, rukkolát, paradicsomot, paprikát, fűszernövényeket is termesztenek, de még számos palánta elérhető ezeken kívül is.

A termés pontosan prognosztizálható, ha betartják a termesztéstechnológiai előírásokat, akkor nem lehet elrontani, garantált az egészséges élelmiszer

– tette hozzá Koszecz Sándor.

Külön érdekesség, hogy egy-egy lakás a növények szempontjából nagyjából sterilnek számít. Így nincs szükség növényvédelemre, ha mégis beszabadulnak kártevők, idejekorán észre lehet venni, és megtehetik a szükséges lépéseket.