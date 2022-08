Olvasni nem tudnak az ikrek, de nevük kezdőbetűit ismerik. Anyukájuk felcímkézte mindhárom kislányának minden tanszerét, ahogy azt kell.

– Azért kell így, hogy megkülönböztessük – mondták szinte egyszerre. Amikor azt kérdeztük tőlük, az anyukájuk vajon hogy győzi ezt a sok feladatot, mindannyian azt kiáltották:

– Mert szuper anya! – e megható pillanat után Niki a táskája legapróbb részleteit is megmutogatta, Hanna a kulacsával büszkélkedett, majd arról kezdtünk beszélgetni, hogy mire való az iskolai köpeny, mert azt most éppen a varrónő készíti mindhármójuknak. Majd Hanna elárulta, anya és apa viszi őket első napon az iskolába. Niki kíváncsi, mi minden vár rájuk. Bogi szerint sok barátot lehet ott szerezni. Sőt! Ő már azt is tudja, hogy kell szabályosan fogni a ceruzát. Hanna szerelme is ebbe az iskolába jár, igaz, másik osztályba... egyelőre legyen titok, hogy ki rabolta el a kicsi lány szívét!

Szilvi néni és Judit néni várja a hármas ikreket. Ami már biztos: a lányok egymástól távol ülnek majd az osztályukban. Azt is tudják, ki lesz a padtársuk. Néptáncot és sakkot is tanulnak. Az ikrek anyukájától megtudtuk, sportnak az asztaliteniszt választották, s már otthonukban gyűjtik az aprópénzt, abból pedig pingpong asztalt vásárolnak a családnak.