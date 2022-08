A táborozó gyerekek a tornán kívül megismerkedhettek különféle sportjátékokkal, csapatjátékokkal, váltóversenyeken vettek részt, emellett kézzelfogható információkat kaptak az egészségtudatos életről és különféle kreatív, pihentető, játékos foglalkozásokon vehettek részt.

– A mozgásos programok adták a hét gerincét, amelyek az állóképességen kívül erősítették a csapatszellemet és segítették a gyerekek személyiségfejlődését. A helyi erőemelő szakosztály biztosított egy speciális eszközt, melynek segítségével a gyerekek kipróbálhatták a nagy erőkifejtést igénylő bothúzást – részletezte Szikra Brigitta.

– Varga Zoltán vezetésével az egyensúlyérzéket is fejlesztő rekeszmászásba kóstolhattak bele, ami szintén hatalmas élményt jelentett nekik. Kicsik és nagyok is kipróbálhatták az asztaliteniszt Makai Gyulának köszönhetően, aki az elmúlt évtizedekben Csárdaszálláson több tehetséget is tanított, kinevelt – tette hozzá.

A helyi közművelődési szakember hozzátette, a délelőtti aktív időtöltés után mindig kisebb-nagyobb pihenőket iktattak be, a gyerekek mesemoziztak, kreatív foglalkozásokon vettek részt, könyveket olvastak a Békés Megyei Könyvtár kirendeltségeként működő, megújult bibliotékában. A tábor zárásaként a hét elején felosztott csapatok egy-egy megadott zenére kreált, kreatív koreográfiát készítettek, és ezeket be is mutatták a szüleiknek, hozzátartozóiknak. Ráadásként egy biciklitúrával zárták a hetet, amihez a mezőberényi Fit Kid csapat is szép számmal csatlakozott.

– Az önkormányzat hozzájárult az étkezés költségeihez, sőt a tábori életet diákmunkások is segítették. A képzőművészeti iskolába járó Simon Tamara például saját kezűleg készített egy molinót, ami egész héten a művelődési ház bejáratát ékesítette – tette hozzá a főszervező.