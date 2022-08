Több koncertnek ad otthont a Csabagyöngye Kulturális Központ melletti stégszínpad, a könnyű- mellett a komolyzene ugyancsak fontos szerepet kap. Többek között fellép augusztus 13-án a Hősök, 18-án a Good Time Boys – Red Hot Chilli Peppers Tribute, 19-én Boggie. Augusztus 20-án várható a legjelentősebb durranás, amikor a Szent István téren koncertezik az Ivan And The Parazol, valamint a Beatrice. Augusztus 28-án szintén a főtéren nyári operagálát rendeznek a Békés Megyei Szimfonikus Zenekarral. Szeptember 9-én a stégszínpadon lép fel a The Biebers.

A programok között szerepel emellett a fiataloknak szóló Like fesztivál, amelyet szeptember 1-jén tartanak a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadán, továbbá a Szent István téren augusztus 22-én és 19-én, illetve szeptember 5-én sporthétfőket szerveznek, amelyek keretében bemutatkozhatnak a helyi sportegyesületek.

A részletes programot itt találja meg