Ebben az évben negyven szakember vehet rész az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott mesterképzéseken, de önköltségesen tanfolyamra bárki jelentkezhet. Békés megyében pillanatnyilag autószerelő, festő, mázoló és tapétázó, kőműves, fodrász, kézápoló és körömkozmetikus, speciális lábápoló, illetve villanyszerelő mesterképzés folyik.

A támogatott képzésen résztvevők a teljes költség húsz százalékát fizetik, ez idén 84 ezer forint. Az önköltséges résztvevők ennél valamivel többet állnak, cserébe készülhetnek egyénileg is, nem kötelező a képzésen való részvétel, csak vizsgázniuk kell.

Békéscsabán, a festőknél jártunk, hogy megtudjuk, hogy látják a ,,táv” felénél, megéri-e májustól október végéig tanulni, majd novemberben vizsgázni.

Tóth László: szakmán belül is rangot jelent a mester szint. Forrás: Pintér Vince/BMKIK

– Megéri! – állította egybehangzóan Földi László, Hajdu Imre, Kerepeczki Zalán és Tóth László. Abban is egyetértettek, hogy bár egyikük sem festőnek készült óvodás korában, csak az élet hozta így, ma már örülnek, hogy így alakult. Nemcsak jó festő-mázolók szeretnének lenni, hanem gyakorlati oktatók is.

– Az elméleti oktatás lehet, hogy kicsit szokatlanabb, a gyakorlat ezt viszont kompenzálja. – Mindig lehet valami újat tanulni, most például az új eljárásokkal ismerkedtünk meg, mint fakéreg minta, cuppantott festés, téglautánzat, márványfestés. Mindenki szabadon dönt, hogy a mestervizsgára mit szeretnének beadni – mondta Hajdu Imre.

Szabó Sándor oktató szerint a mesterjelöltek, azon túl, hogy kiváló szakemberek, motiváltak, nem kell tanulásra buzdítani őket, hiszen önszántukból vállalták, hogy hetente kétszer iskolapadba üljenek. És ennek megfelelően részt is vesznek az órákon, nem akarnak lógni. Mindenkinek más a célja viszont. Van, aki szeretne lépést tartani a korral, megismerkedni a modern anyagokkal.

Hajdu Imre a jövőre is gondol, ő úgy fogalmazott: 70 évesen már nem fog tudni napi szinten létrázni, ellenben szívesen foglalkozna fiatalokkal. Tóth László szerint pedig szakmán belül is rangot jelent a mester szint, így mást is erre biztat.