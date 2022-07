Az eseményen dr. Balogh Zoltán, a MESZK elnöke elmondta, évek óta készült már erre az alkalomra, amikor a szervezet jóvoltából a megyékben dolgozó kollégáknak adnak át kitüntetéseket. A díjak alapításáról két éve döntöttek, ám a koronavírus miatt csak most tudták azokat átadni. Hozzátette, öröm számára, hogy az orvosok mellett egyre nagyobb számban kapnak szakdolgozók is elismeréseket, amely nem csupán a díjazottak és munkahelyeik, hanem a kamara érdeme is. Hangsúlyozta, nehéz az ilyen ünnepeken kiemelni néhány kollégát, hiszen az egészségügyben kevés szakdolgozó tevékenykedik, akik mindannyian kiválóságok.

/Fotó: Bencsik Ádám/

Dr. Balogh Zoltán beszéde után átadták az ünnepségen a Semmelweis-napi okleveleket, a Békés Megyei Alapellátásért Díjakat, a Békés Megyei Járóbetegellátásért Díjakat, a Békés Megyei Fekvőbetegellátásért Díjakat, a Békés Megye Kiváló Szakdolgozója Díjat, valamint a Békés Megye Kiváló Szakdolgozói Közössége Díjat.