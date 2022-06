Az alpolgármester hozzátette, az elmúlt hetekben valamennyi otthont, családot felkeresett, ami hasznosnak bizonyult, hiszen javaslatokat, megoldandó feladatokat kapott. Azt tapasztalta, hogy a választókerületben élők szeretik és tesznek is a környezetükért. A feladatok körét három részre osztotta. Egyrészt meg kell oldani a háziorvosi ellátást a Lencsésin, ebben voltak is egyeztetések. Másrészt a közlekedésben is akadnak gondok, főleg a reggeli és délutáni csúcsidőszakban. Harmadrészt folyamatosan tenni kell azért, hogy a közterületek egységesen gondozottak legyenek.