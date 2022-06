Pannónia, Csepel, Simson, Jawa, Komar, MZ, BMW – többek között ilyen motorokkal is találkozhattak a látogatók hétfőn a békéscsabai rendezvényen. Egy amerikai Harley-Davidson mellett egy szintén 1929-ben gyártott francia Monet-Goyon volt a legrégebbi motorkerékpár. A békéscsabai Gajdács János hangsúlyozta, hogy a kétkerekű üzemképes, és hogy előző nap még a munkaasztalon voltak az alkatrészei, nemrég fejezte be a nagyjábóli restaurálás utáni összeszerelést.

A kardoskúti Rajki József egy 1965-ös Pannónia T5-össel gurult be a rendezvénypajtába. Kiemelte, hogy a 250 köbcentiméteres motorral szerelt kétkerekű legutóbb 1982-ben volt forgalomban. Egy hete kapott műszaki vizsgát, miután teljes felújításon esett át, így most ismét eredeti állapotába került, eredeti fényében ragyog a gyári alkatrészeknek köszönhetően. Hangsúlyozta: teljesen más érzés egy veterán járgányon motorozni, és hogy ezeken a kétkerekűeken mindig van mit bütykölni.

Dancs Sándor egy 1956-os, édesapjától megörökölt, 350 köbcentiméteres, oldalkocsival is felszerelt szovjet IZS motorkerékpárral, valamint feleségével érkezett Aradról. Elmondta, hogy a határ másik oldalán egyelőre nem igazán divat eredeti állapotba felújítani a járgányokat, ezért ő is arra csak törekedett, hogy a több mint 65 éves járművet modern alkatrészekkel tegye ismét működőképessé. Hozzátette, hogy állandóan úton van a kétkerekűvel, többek között Ausztriát is megjárta vele.