Kovács Péterné részletezte, a Kistérségi Óvoda és Bölcsőde szervezte az európai uniós, Tempus Közalapítvány kezelésében lévő Erasmus+ projekt utolsó nemzetközi partnertalálkozóját Gyomaendrődön június közepén. Megtudtuk, a partnerintézmények immár negyedik alkalommal vettek részt közös, rövid távú mobilitási programon a pályázat keretében. A záró­programon a debreceni Mesekert Óvoda, a szatmárnémeti Liceul Reformat Óvoda, valamint a nagyenyedi Gradinita cu Program Prelungit Primii Pasi Óvoda 21 fős, óvodapedagógusokból álló delegációját gazdag programsorozat várta a településen.

A projekt egyik fő célja a gyermeki személyiség komplex fejlesztése során a természet élvezetére, szeretetére nevelés, az egyéni felelősség felébresztése és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök megalapozása. Másik fontos célkitűzése a jó gyakorlatok bemutatása, reflektálása és átadása, valamint beépítése az intézmények pedagógiai gyakorlatába, a pedagógusi kompetenciák fejlesztésével.

A mobilitás alkalmával szervezték meg az Erdei Óvodát, ahol vendégeik a gyermekekkel együtt vettek részt a programokon. Megismerték a vízparti növényeket, megtanultak nádi játékokat készíteni, környezetvédelmi játékokban vettek részt, megismerték a Bárka Látogatóközpontban a Körösök szabályozását, élővilágát, illetve a halászat történetét is. Egy lehetséges jó példát láthattak arra, hogyan lehet megvalósítani a gyerekek természet- és környezetvédelemre való nevelését élményszerű tapasztalatszerzéssel, a környezet megfigyelésével, vizsgálatával és felfedezésével.

A program második napján pedig megrendezték a projekt zárókonferenciáját a Kállai Ferenc Művelődési Központban. Itt Toldi Balázs polgármester mondott köszöntőt, melyben kitért az intézmény színvonalas szakmai munkájára és az önkormányzat felelősségvállalására az óvodai feladatellátás korszerű feltételinek biztosítása iránt. Megemlítette továbbá a város ökoturisztikai adottságait, melyhez óvodai környezeti nevelésük is szorosan kapcsolódik. Megtudtuk, a több mint kétéves pályázati programot maga Kovács Péterné mutatta be és idézte fel a témaválasztás, illetve a projektötlet megszületésének körülményeit.

A konferencia további részében a Fenntartható pedagógia – Játékosság a környezeti nevelésben a kora gyermekkorban címmel tartott előadást dr. Pálfi Sándor, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának tanszékvezető főiskolai tanára és dékáni referens.

Zárásaként pedig a partnerintézmények értékelték a szakmai együttműködés eredményeit. Amellett, hogy a környezeti fenntarthatóság óvodapedagógiai eszköztárát és módszertanát gazdag, gyakorlatias és innovatív elemekkel tudják bővíteni a jövőben, fontos szakmai és emberi értékek fogalmazódtak meg minden résztvevőben – fogalmazott Kovács Péterné. Hozzátette, összességében a nemzetközi partnertalálkozókon és a közös szakmai munka során értékes barátságok alakultak, ami további együttműködésre ad okot a pályázat zárása után is.

A szakmai programok mellett az élmények is teret kaptak

Az intézményvezető elárulta, a tervezett szakmai programok mellett a gyomaendrődi kulturális értékeket és turisztikai látványosságokat is szemügyre vették a vendégek. Megismerték többek között Szent Antal kultuszát dr. Szonda István muzeológus által, és persze megkóstolták a sütőház hamisítatlan kemencés kelt tésztáit is. Ellátogattak az óvodapedagógusok az Aranka Babamúzeumba, majd sárkányhajóztak, sétahajóztak, illetve a lombkoronasétány és tanösvényen, valamint a Liget fürdőben is voltak.