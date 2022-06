Scherer Ferenc nagyon ismert Gyula életében, hiszen ő írta meg a város monográfiáját 1938-ban. Munkája olyan jól sikerült, hogy a mai napig hivatkoznak rá – nyilatkozta hírportálunknak dr. Erdész Ádám, a megyei levéltár nyugalmazott igazgatója. A szakember hozzátette, a kötet jelentőségét jól jelzi, hogy 1989-ben megjelent egy reprint kiadása, amelynek utószavában Szabó Ferenc, a megyei levéltár korábbi igazgatója hivatkozott Scherer Ferenc memoárjára. Néhány évvel ezelőtt dr. Erdész Ádám megkereste az azóta elhunyt Szabó Ferencet, aki átadta neki a memoár másolatát. Innentől igazi történelmi nyomozómunka kezdődött, a visszaemlékezésben ugyanis Scherer Ferenc utalt arra, hogy édesapjának, Scherer Benedeknek is van egy memoárja. A szakember következő útja így ifj. Scherer Ferenchez vezetett, aki valamennyi korabeli dokumentumot, ekképpen ezt is a levéltár rendelkezésére bocsátotta.

– A két memoár nagyon izgalmas képet fest a korszakról – folytatta a gondolatot dr. Erdész Ádám. – Scherer Benedek fia kérésére 1954-ben jegyezte le visszaemlékezését, amikor már betöltötte a 90. évét.

Az általa megírt történet még a jobbágyfelszabadítás előtt, az 1840-es években kezdődött, és a szocializmus első időszakában fejeződött be. Benedek egyébként jómódú bánáti német gazdacsaládban született, édesapját azonban nagyon korán elveszítette egy tűzvész miatt, és tizenéves volt, amikor édesanyja is meghalt. Ő mindig is tanító szeretett volna lenni, de az örökségét kezelő gyámja ezt nem támogatta, iparosnak szánta, és nem is adott pénzt ehhez.

– A fiatalember azonban makacs volt, és elvégezte az Aradi Tanítóképzőt. Nagyon érdekes adalék, hogy egy alkalommal diáktársaival egy különleges játékba kezdtek, és azt jósolták meg, hogy kinek miként alakul majd a sorsa. Amikor arról volt szó, hogy ki viszi majd a legkevesebbre, és ki hal meg legkorábban, akkor szegényesebb körülményei miatt szinte mindenki őt jelölte.

Saját maga is reálisnak tartotta ezt a jövőképet, ehhez képest ő élt legtovább, 1862-től 1956-ig, és nagyon sokra vitte. Amellett, hogy Gyulán lett sikeres tanító, majd a helyi takarékpénztár és harisnyagyár vezetőjévé és a város egyik legnagyobb adófizetőjévé vált. Egy igazi self-made man, önmegvalósító ember képe bontakozik ki előttünk az egyébként is rendkívül színes, élvezetes stílusban megírt memoárból.