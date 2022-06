Hangsúlyozta, hogy a Méhkeréket érintő fejlesztések folytatódnak a TOP Plusz keretében is. Emlékeztetett, miszerint a településre vezető bekötőutat immár korszerűsítették, és ismertette, hogy két ütemben megújul a Sarkad és az országhatár közötti közút is. Idén rendbe tehetik a Sarkad és a VÉDA-kapu közötti szakaszt – zajlik ennek érdekében a közbeszerzési eljárás –, és a jövőben korszerűsítik a VÉDA-kapu és az országhatár közötti részt is a TOP Plusz elemeként.