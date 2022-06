A felmelegedéssel várhatóan felgyorsul a rovarok rajzása és a szaporodása. A nagyobb városokban pedig már most is érzékelhető a konyhai csótány fokozottabb megjelenése – nyilatkozta hírportálunknak Varga Péter. A kártevők elleni védekezéssel foglalkozó Békés Pesticid Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, ezek a rovarok kiteleltek a szennyvízcsatornákban, és most elkezdtek befelé, a számukra biztonságosabb környezet felé húzódni, ezért egyre gyakrabban találkozni velük a különböző lakóingatlanokban, elsősorban a tömbházakban, de a kertes házakban is megjelennek. Varga Péter kérdésünkre kifejtette, a csótányok ellen nincsenek eredményes házi praktikák, minden esetben érdemes szakembert hívni.

– Napjainkban már nagyon biztonságos és jó hatásfokkal működő gélekkel dolgozunk, amit szívesen fogyasztanak ezek a rovarok. Korábban a permetezővel „kergettük körbe” a csótányokat az ingatlanokon, sok mindent összefújtunk, mára ezt felváltotta az említett, lényegesen hatékonyabb módszer – tette hozzá. Felvetésünkre megerősítette, tömbházakban, lakótelepeken úgy működik eredményesen a védekezés, ha az minden ingatlant, valamennyi lakást és a közös helyiségeket is érinti. Örök probléma, hogy ha egy-egy ingatlan kimarad, így ugyanis a gond továbbra is fennáll majd.

Áttérve a méhekre, a cég ügyvezető igazgatója kifejtette, a szokásos méhrajzások megtörténtek, ami miatt az elmúlt időszakban több alkalommal kaptak pánikhívásokat. Mint mondta, ilyen esetekben nem irtják a nagyon hasznos rovarokat, hanem felveszik a kapcsolatot méhészekkel, akik begyűjtik a méheket.

Varga Péter egy közel egy méteres lódarázsfészekkel, amelyet korábban a dombegyházi kastély padlásáról szedtek le

– Sajnos néha előfordulnak kivételes esetek, amikor nincs más megoldás, csak az irtás. Ilyennek számít, amikor például kéményekbe költöznek be a méhek, vagy amikor eltömítik a gázkazán szellőzését, ami szén-monoxid-mérgezéssel is fenyegethet - mondta.

Az elmúlt hetek egyik slágertémája volt Békés megyében is a tőrös darazsak megjelenése. Varga Péteréket Mezőberénybe riasztották ilyen eset miatt.

– Tapasztaljuk, hogy egyre többen felismerik ezeket a valóban óriási, de ártalmatlan darazsakat. Amikor ilyen helyre riasztanak minket, mindig egy táblát is kirakunk, hogy leírjuk, milyen fajtáról van szó, és ne bántsák ezeket a rovarokat – fogalmazott.

A darazsakkal kapcsolatban, általánosságban Varga Péter elmondta, az emberekben, különösen azokban, akiknek már okoztak gondot ezek a rovarok, van egy érthető félelem. Sokan kérnének megelőző irtást, azonban az nem lehet hatékony, akkor lehet velük felvenni a harcot, amikor már elfoglalták a fészkelőhelyet. Egyelőre nagyobb gondok nem akadtak, de a meginduló felmelegedéssel valószínűleg több jelzés érkezik majd. Az elmúlt időszakban is találtak tányérnyi nagyságú kisebb kolóniákat, amelyek azonban még nem bírnak olyan egyedszámmal, amelyekre a legtöbben felfigyelnek.