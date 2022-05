Elmondta, hogy szép, rendezett körülményeket teremtettek Pósteleken a családok megelégedésére, és hogy a területen rendszeresen fordulnak meg óvodás, iskolás csoportok is. A látogatók, köztük a gyermekek biztonsága érdekében több figyelmeztető táblát helyeztek ki a kastélyromnál, miszerint oda belépni élet- és balesetveszélyes. Hogy megelőzzék a bejutást, kerítéseket építettek, a nyílászárókra pedig vasrácsokat szereltek fel.

Jelezte, hogy a huligánok azonban folyamatosan rongálnak. Nemcsak az erkélynél, hanem egy másik résznél is óriási tömböket borítottak le, részben vagy szinte teljesen kiszakítva a kerítést. A vasrácsok közül pedig többek is kiszakítottak, ezeket igyekeznek pótolni, visszahelyezni. De van olyan vasrács is, amelyet meghajlítottak, és így az ablaknál akkora lyuk tátong, hogy azon befér egy fiatal.

– Az életével játszik az, aki bemegy. Omlik a vakolat, borulnak a falak – húzta alá Vozár Márton, mutatva, hogy bent mindenhol tégladarabok hevernek, és bármikor lehullhatnak továbbiak. Hangsúlyozta: az, aki rongál, amellett, hogy kárt okoz – a helyreállítás pedig pénzbe kerül –, saját testi épségét is kockára teszi, hiszen egy-egy ilyen akciónak komoly baleset, sérülés lehet a vége.

A mostani rombolás miatt egyelőre nem tettek rendőrségi feljelentést, de, mint mondta, ha nem tudnak valahogy ennek a sorozatnak gátat szabni, akkor kénytelenek lesznek a hatósághoz fordulni. Térfigyelő kamera egyelőre nincs a területen. A wenckheimes projekt keretében egy lesz a kastélyrom előtt, ahol majd a kronoszkópot helyezik el, valamint egy a kerékpáros fedett pihenőhelynél, a pumpapályánál, ahonnan egyébként pont nemrég lopták el szerszámokat.

Szerinte a végső megoldás az lenne a rongálások megelőzésére, ha felújítanák fenntartható módon a kastélyt, de legalább megszüntetnék az élet- és balesetveszélyes állapotot és bejárhatóvá tennék.