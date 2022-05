2010 és 2021 között 1200-zal csökken a 18 év alattiak száma – mondta Dancsó Tibor (DK) napirend előtti felszólalásában, utalva arra, hogy egy, a városi közgyűlés elé került beszámolóban olvashatók ezek a számok. Szerinte az a kihívás, hogy lesznek-e magas színvonalú bölcsődék, óvodák, iskolák, hogy lesz-e mindenkinek munkahelye országos átlagot elérő fizetéssel, és nem az, hogy lesz-e repülőtér-fejlesztés, modern stadion és sportcsarnok. Szerinte aggasztó az is, hogy a gyerekek száma mellett mérséklődik a szakemberek száma is, programot kellene indítani például óvodapedagógusoknak, dajkáknak.

Hanó Miklós alpolgármester (Fidesz-KDNP) szerint évtizedes probléma, hogy fogy a lakosság, és a kormányzati családpolitika pont erre kíván megoldást találni, ösztönzik a gyerekvállalást. Bírálta a baloldali kormányokat, amelyek nem építették meg a beígért autópályát, hogy elérhető legyen ez a térség, és hogy megtartsák a fiatalokat. A mostani kormány idején indult el ez a folyamat. A város soha nem látott fejlődésen megy keresztül, munkahelyek jönnek létre, a munkanélküliség 4 százalék körüli.

Nagy Ferenc alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) szerint van igazság a számokban, de a következtetések nem megfelelők. A fejlesztések, legyen szó az utakról és járdákról is, azt célozzák, hogy elégedettek legyenek a helyiek. Az óvodákat felújították, fejlesztik az iskolákat, a közérzetet javító beruházások is folynak. Elindították a Békéscsaba hazavár! programot többek között, hogy itt tartsák a fiatalokat. Kiemelte: több gyerek született az elmúlt három évben Békéscsabán, mint 2010 és 2012 között.

Van miben előrelépni – mondta Miklós Attila (Szövetség Békéscsabáért), aki szerint a gazdaság fejlesztése az országos átlag felé húzza majd a kereseteket. Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) szerint szükség lenne karrierkövetési rendszerre, hogy lássák, hányan térnek vissza a fiatalok közül. Varga Tamás alpolgármester Paláncz György tanácsnok (Fidesz-KDNP) kérdésére elmondta: nincs pedagógushiány az óvodákban, mind a tizennyolc telephely működése biztosított, a színvonal is magas, nemcsak a szakma, hanem a szülők szerint is.

Szente Béla (Fidesz-KDNP) kiemelte: a mérések szerint nem azokban a városokban boldogabbak az emberek, amelyek gazdasági teljesítőképessége magasabb, hanem azokban, ahol erősebbek a közösségek – ezért szerinte azok építésére kell figyelni.

Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) szerint a város nehezen heveri ki a baloldali kormányzás nyolc évét, amikor gyárak zártak be, és amikor kevés forrást kapott az önkormányzat. Most elindult az a folyamat, hogy egy virágzó, gazdaságilag is erős város legyen Békéscsaba, minden fejlesztés azért van, hogy a fiatalok lássák, érdemes itt maradni, itt letelepedni. Ő úgy érzi, sokan vannak, akik visszatérnek az egyre vonzóbb városba. Békéscsaba gazdasági ereje is nő, hetente fogadnak tárgyalási kezdeményezéseket, a kérdés, tudnak-e megfelelő minőségű és mennyiségű szakembert adni a befektetőknek.

Főleg garázsként szolgál a parkolóház

Veszteséget termel a belvárosi parkolóházat működtető Csaba Belvárosi Parkolóház Kft., amely fele részben az önkormányzat tulajdona – hangzott el az ülésen. Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, 2019-ig egyre több bevételt termelt a parkolóház, ezt akasztotta meg a járvány, az, hogy volt idő, amikor közterületen ingyen lehetett parkolni, és hogy most nem emelhetik a közterületi parkolás díját. Nagy Ferenc alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) szerint kihasznált a parkolóház hétköznapokon. Simon Lajos, a kft. ügyvezetője Dancsó Tibor (DK) és Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP) felvetéseire elmondta: 2012 óta veszteséggel működik a parkolóház. Sok a bérletes, lényegében garázsként szolgál. Megnézik, hogyan lehetne a bevételt növelni – többletszolgáltatásokban gondolkodnak –, a kiadásokat pedig csökkenteni.