A település polgármestere elmondta, a támogatásnak köszönhetően több régi problémát is orvosolnak majd. – A „nagy” iskolaépületnél egy-egy komolyabb eső esetén az összes csapadékvíz visszafolyt az intézmény alá, s bár az iskolát már nem mi üzemeltetjük, az épület ügyét és a megfelelő közterületi körülmények biztosítását kiemelt feladatunknak tekintjük – fogalmazott a polgármester. Mint mondta, az intézmény körül zárt csatornarendszert alakítanak ki, így védik meg az ingatlant. Lipcsei Zoltán kifejtette, a fejlesztés részeként több mint 25 éves dédelgetett álom is valóra válhat, így a településközponttól távolabb eső részeken is a hatékony belvízelvezetést erősítő beruházások készülhetnek el. A 150 millió forintos támogatás segítségével megvalósuló munkálatok összességében érintik majd a Fürj, a Veér András, a Puskin, a Széchenyi és a Kossuth utcát, valamint a Berényi–Deák Ferenc között a kertekaljai csatornát, a Berényi út csatornáját és az Ösvényhegyi csatornát.