Ezúttal is sok ezren kapcsolódnak ki Gyulán a hosszú hétvégén.

Előzetes felmérésünk során megkérdeztük az összesen 1100 férőhellyel rendelkező gyulai szállodákat, és válaszaik alapján elmondható, hogy a húsvéti hosszú hétvége telítettsége 90 százalék fölötti. A legtöbb vendég pénteken érkezik Gyulára, és hétfőn utazik majd haza

– nyilatkozta hírportálunknak Komoróczki Aliz.

A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője kitért arra, hogy ugyan néhány apartmanban és panzióban van még szabad kapacitás, de a szállásadók nagyobb része elégedett a húsvéti foglalásokkal. Becslések szerint négyezer éjszakázó vendégre lehet számítani Gyulán a következő napokban, ugyanakkor a színes gyulai programkínálat a térségből is szép számban vonz majd látogatókat a városba.

A húsvéti hétvégén lesz gasztroséta Gyulán és Békéscsabán Hungarikumok íze – Nemzetiségek konyhája címen. A gyulai Almásy-kastélyban szombaton és vasárnap frissen sült gyulai kolbászt árusítanak a csemegetárban, szombaton délután pedig az egykori húsvétokról mesélnek a gasztronómián keresztül. A kastélyparkban Nyúlbirodalmat alakítanak ki. A várban is lesz gasztronómiai program, vasárnap délelőtt pedig a természet adta festékekkel festenek tojást, a vár tövében pedig a srácoknak rendeznek tojáskeresést, a Gyulai Várfürdőben vasárnap éjszakai wellnesszre várják a látogatókat.

Mint megtudtuk, a fürdővárost már a március 15-i hosszú hétvégén is sokan keresték fel. A gyulai szállodák körében március 11-én, pénteken 60 százalékos, szombaton 89 százalékos, vasárnap 90 százalékos, míg hétfőn 87 százalékos volt a telítettség, az apartmanokban ugyanakkor kevésbé sikerült jól ez az időszak.

Komoróczki Aliztól megtudtuk, hogy az utóbbi két pandémiás esztendőt, a 2020-as és 2021-es éveket követően, kicsit fellélegezve kezdték el tervezni az idei esztendőt, és hozzálátni középtávú stratégiájuk megvalósításához.

– Az akkor rendelkezésre álló információk és ismert lehetőségek alapján az idei év legnagyobb feladatának azt tekintettük, hogy a covidos évek válságmenedzsmentjéről átváltsunk a tervezhető és fejleszteni is képes turizmusmenedzsmentre – fogalmazott a szakember. – Sajnos optimizmusunk nem tarthatott túl sokáig, tekintve a nemzetközi szinten kialakult újabb válsághelyzetet, a szomszédos országban dúló háborút és végül, de nem utolsósorban, az egyes országokban újra erősödő járványveszélyt. Ezek a körülmények a turizmust nagymértékben sújtják. Ugyanakkor bízunk abban, hogy a turizmus szereplői számára jól alakul majd az év.

Több beruházás zajlik a városban

Komoróczki Aliz kifejtette, több turisztikai beruházás is megvalósult, illetve zajlik a városban. Az Elizabeth Hotelben tavaly ősszel kezdődött az a fejlesztés, amely terveik szerint idén tavasszal befejeződik. A beruházás keretében egy kültéri medencével bővül a szálloda exkluzív szolgáltatásainak száma. A Hunguest Hotel Erkelben az elmúlt dekád legjelentősebb beruházása valósul meg 2022-ben, hiszen a szálloda 122 szobás Munkácsy-szárnya teljes körű felújításon esik át, és a korábbi háromcsillagos besorolásról négycsillagos szálláshelyként nyit majd újra.

Az üdülőövezetben új építésű apartmanházak várják a vendégeket. A Gyulai Várfürdőben már épül és a nyári szezonkezdetre elkészül a vízi gyermekparadicsom. Az egykori alispáni lakban gyermek szabadidős élményközpontot alakít ki a város. Előkészítés alatt áll a Ladics-ház és a Százéves Cukrászda felújítása, és fejleszthetik a vízi turisztikai központot, a Fehér-Körös bal partján, a duzzasztónál. Emellett a közelmúltban kezdődött el a Tiborc utca komplex felújítása, amely – amellett, hogy helyi szinten is nagyon jelentős – a gyógyhelyi környezetbe vezeti be a vendégeket.