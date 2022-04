A voksolás pedig ezeken a településeken eredményes is lett volna, ugyanis mind a négy kérdés esetében a döntő többség a „nem” válaszlehetőségre húzta be az ikszet. Azaz nem támogatták azt, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak; azt, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek; azt, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be; illetve azt, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg.

Az eredményeket itt tudja megnézni.