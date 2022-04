Erdős Norbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára két sikerről számolt be csütörtöki sajtótájékoztatóján Végegyházán és Mezőkovácsházán.

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét arra hívja fel a figyelmet, hogy az akciószervezők közösen alakítsanak ki közösségeket s az a cél, hogy a hulladékképződést minimalizálják, esetleg megelőzzék.

– Tavaly 200 akció valósult meg 20 egyesület, civil és közérdekű szervezet, 29 közigazgatási intézmény, 127 oktatási intézmény, 21 vállalkozás, 3 magánszemély jóvoltából. Az ITM (Innovációs és Technológiai Minisztérium) a hazai díjazottakat kihirdette.

A Barangoló Közhasznú Egyesület a civilek kategóriájában országos első helyezett, ami azt is jelenti, hogy ők képviselhetik hazánkat a nemzetközi versenyen – jelentette be Erdős Norbert a Barangoló közösségi házban és átadta a győztesnek járó ajándékokat (komposztáló ládát is).