Trianon 100 Összetartoztunk - Összetartozunk címmel nyílt utazókiállítás szerdán a Szent István téren a 1920-as békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve, a Nemzeti Összetartozás Évének keretében. Az eseményen megtudtuk, Szolnokot követően Békéscsaba a vándorkiállítás 11. állomása az országosan 18 helyszínből.

A részletekről elárulták, a kormány a Trianoni békediktátum centenáriuma alkalmából a 2020-as esztendőt a Nemzeti Összetartozás Évének nyilvánította. Ehhez kapcsolódóan a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány számos programot, eseményt szervezett.

Bár a megemlékezéseket jelentősen korlátozta a világjárvány, nem mondtak le arról, hogy létrehozzák a Békéscsabára érkezett utazókiállítást, amit eredetileg két éve, a 100. évfordulón terveztek elindítani azért, hogy bejárja az országot, és a 6 éven át tartó I. világháborús megemlékezéssorozat legújabb kutatásai alapján mutassa be Magyarország történelmének egyik legmeghatározóbb traumáját, nemzetünk túlélési képességét és azt a példaértékű erőfeszítést, amelynek eredményeképpen 1920 után elődeink szilárd alapokon újra szervezték a magyar államot.

Dr. Bacsa Vendel, Békéscsaba jegyzője köszöntőjében elmondta, Trianon 100. évfordulója megyeszékhelyünkön kiemelt fontossággal bírt, és bír még ma is. Visszaemlékezett, 2020-ban a koronavírus okozta nehéz körülmények ellenére, bezárt intézmények mellett is több eseménnyel adózott Békéscsaba a Nemezti Összetartozás Emlékéve előtt.

Június 4-én többek között megszólaltak 16 óra 32 perckor a városi harangok, a Jókai színház A színház házhoz megy címmel zenés-verses összeállítást szervezett Békés megye több pontján, a Békéstáji Művészeti Társaság pedig tematikus kiállítást hívott életre a Csabagyöngye Kulturális Központban, este pedig meggyújtották Csabán az Összetartozásunk Tüzét. Hozzátette, a programok még 2021-ben is tartottak, és most, 2022-ben, amikor már komolyabb korlátozások nélkül lehet emlékezni, méltó folytatása, illetve lezárása lett a békéscsabai centenáriumi programoknak a Hybridart Management által megalkotott utazókiállítás.

Egy történelmi traumát mutatnak be

Balogh Gábor, a Terror Háza Múzeum történésze köszönetét nyilvánította Békéscsabának azért, mert befogadta a vándorkiállítást, és két héten keresztül megtekinthetővé tette főterén a helyi közönség számára. Elmondta, a trianoni békediktátumot bemutató vagonokon végig menve a közönség megismerkedhet a magyar történelemnek azzal a részével is, ami 1920-ig vezetett. Például az I. világháború lezárásával, az összeomlással, a bolsevik diktatúrával, a fehér terrorral, illetve az ország kínkeserves újjáépítésével is. Kiemelte, a kiállítás nem egy egyszerű történeti utazásra hív, hanem egy olyan történelmi traumát mutat be a vagonokban és a bennük elhelyezett tárgyakon, feliratokon keresztül, amelyek a mai napig érintenek bennünket.