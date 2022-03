Az ünnepélyes átadón elhangzott, a Zöld város kialakítását célzó projekt keretében 154 millió forintos támogatásból egy négy és fél hektáros zöldterületet alakítottak ki Újkígyós közepén, amely a település üde színfoltjaként hozzájárul a helyiek biztonságosabb, egészségesebb életmódjához.



Köszöntő beszédében Botyánszki Pál polgármester kiemelte, TOP-os forrásból megépült a Kossuth utcai Szolgáltató ház is, amely a hagyományos újkígyósi építészeti elemeket idézi. Akadálymentesített, fűtése megújuló energia felhasználásával működik. Három üzlethelyiségnek ad otthont, pincéjében klubszobát és sószobát alakítottak ki.

– Az újkígyósi termékek, szolgáltatások piacra jutását segítő barnamezős projekt is megvalósult több mint 154 millió forintos támogatásból és a helyi vállalkozásokat segíti – tette hozzá Botyánszki Pál, kiemelve, a rendelkezésre álló forrásból a meglévő épületeket hőszigetelték, új nyílászárókkal látták el, emellett 300 négyzetméteres raktárt, géptárolót is létesítettek.

Botyánszki Pál

Elhangzott, hogy a harmadik, az Ezüstág Gondozási Központot érintő beruházást több mint 25 millió forintos támogatás segítette. Az idősek nappali ellátását biztosító intézmény energetikailag teljesen megújult: a környezettudatosság jegyében leszigetelték födémjét, homlokzatát, emellett napelemrendszert telepítettek rá, modernizálták világítási, fűtési rendszerét.



Herczeg Tamás országgyűlési képviselő hangsúlyozta, komplett belvárosrehabilitáció valósult meg Újkígyóson, amely egy barátságos, élhető, szerethető kisváros. Hozzáfűzte, a beruházások elősegítik a gazdaság élénkítését és az új munkahelyek teremtését.

Herczeg Tamás

– Újkígyóson egyre kevesebb az üresen álló lakóingatlan, továbbra is cél a népesség megtartása, a fejlődés és a gyarapodás – összegezte.



Takács Árpád kormánymegbízott hozzátette, a globális klímaváltozásra, a digitalizációra, a most zajló negyedik ipari forradalomra válaszokat kell adni, ahogy Újkígyós is teszi. A fejlődés motorját jelentő helyi vállalkozások termékeinek piacra jutása amellett, hogy a hagyományőrzés része, fontos helyi érdek.

Takács Árpád



Az ünnepi beszédek után a Szolgáltató házat Ilyés Zsolt plébános szentelte fel, aki felidézte Pál apostol gondolatait. Kiemelte, a települést ékesítő épületeket, zöldfelületeket szeretettel, egymásra való odafigyeléssel, békével kell megtölteni.



A város zöldítése az egészséges életmód záloga



Az újkígyósi Wenckheim park területén keresztülvezető gyalogösvényt az évtizedek alatt kitaposott nyomvonalon burkolták le, az út mellett padokat, szemétgyűjtőket helyeztek el, a térvilágítást kandeláberek biztosítják. A sétány és a futópálya között öntött gumival burkolt, több mint nyolcvan négyzetméteres felnőtt park-fitnesz létesült. A park óvoda felőli végében készült egy pergolával részben fedett térburkolat, ami a gyerekeket kísérő szülőknek, valamint a parkba érkezők kerékpárjainak várakozó- és tárolóhelye.