Kállai Mária hozzátette, hogy most kisebb és nagyobb településeken, állami és egyházi intézményekben is voltak sztrájkolók, sőt olyan helyen is, ahol nincsenek szakszervezeti tagok. Hangsúlyozta, hogy kötelező volt elégséges szolgáltatást nyújtani, ami többek között azt jelenti, hogy az órák bizonyos százalékát meg kellett tartaniuk, illetve gyermekfelügyeletet kellett biztosítani. Kitért arra is, hogy több szülő otthon tartotta ezen a napon a gyermekét.

