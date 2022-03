Juhász György és felesége, Borbála elmondták, csak minőségi alapanyagból készítenek húsvéti készítményeket. Ez igaz a kolbászra és az egyéb füstölt termékekre is. Mindkettőjük kiérdemelte már a Csabai Kolbászfesztiválon a fődíjat, és ahogy mondták, ez is hozzájárul, hogy kistermelőként dolgozzanak. Knyihár Mihály békéscsabai hentes családi gazdaságban állítja elő a húskészítményeket.

– Lóci, az ötéves kis unokánk már tesztelte a húsvétra elkészített vastagkolbászokat és sonkákat. Olyan jóízűen falatozott belőlük, hogy ez is meggyőzött, bátran állhatunk ki a vásárlók elé – mondta mosolyogva a nagyapa. Hozzátette: felesége, lánya és fia is oszlopos tagja a vállalkozásnak. A támaszsonka az igazi, addig ér a földtől, hogy rákönyökölhet a vásárló, és legalább 13-15 kilót nyom.

Knyihár Mihály hangsúlyozta, a hagyományos, egész parasztsonkákat még októberben, novemberben sózták be, a darabolt, kötözött és szívsonkát novemberben, decemberben. Az előbbiek a múlt év végén, utóbbiak februárban kerültek füstre.

Laurinyecz Andrásné a férje jól bevált receptje alapján készített termékekkel néz a húsvéti ünnepek elé.

– A parasztsonka a hathetes érlelés során 35-40 százalékot is veszít a súlyából, a só kiveszi a vizet – ecsetelte Knyihár Mihály. – Ha kisebb darabokra vágjuk, és úgy sózzuk be, akkor kevesebb idő is elég az érleléshez. Az árakban nagy eltérés nincs a hagyományos termékek között. Ugyanakkor a gyorspácolt, vákuumozott sonkák jóval olcsóbbak.

Nincs azzal baj, hogy ilyen termékek is jelen vannak a piacon, de a vevő annyit várjon el ezektől, amennyivel olcsóbbak a hagyományos eljárással készült sonkáknál.

A gyorspácot befecskendezik a húsba, és a vákuumfólia tartósít. Tehát, ha kinyitjuk a csomagolást, vizes lesz a hús, és pár napon belül el kell fogyasztani, másként megromlik. A parasztsonkát előnyben részesítők szerint a sonkalében megfőzött tojás és kolbász is sokkal finomabb. Akik a sonkát nem tudják megfizetni, azok füstölt csülköt visznek. Megfőzve ugyanolyan finom, csak csontosabb és kisebb.

Ottlakán György gyulai hentes elmondta, hiába kevesebb a hús a füstölt lapockán, mint a sonkán, a vásárlók a pénztárcájuk alapján döntenek, tehát többen viszik az olcsóbbat.

– Míg mi a házi sonkánál a sózással elvesszük a vizet, addig a gyorspácolású termékeknél hozzáadják. Emiatt többet is nyom az áru, nem véletlen, hogy a húsvéti sonkák között kilónként akár ezer forintos különbség is lehet – hangsúlyozta Ottlakán György. – A minőségre odafigyelünk, a vásárlót meg kell tisztelni, becsülni. Rossz árut csak egyszer lehet eladni, az igazi hentesek azonban ragaszkodnak ahhoz, hogy a legjobbat adják a vevőknek.

Gulyás Tamás, a békéscsabai Mezőker Kft. zöldség- és gyümölcsosztályának vezetője kiemelte, a húsvéti zöldségek között már találhatók hazai, fóliás termékek. A fogyasztói ár ugyanakkor 10–15 százalékkal magasabb, mint tavaly ilyenkor. Legyen szó újhagymáról, piros retekről, zöldpaprikáról vagy uborkáról.



Bő a kínálat, az árak alig emelkedtek

Knyihár Mihály elmondta, némi áremelkedés mutatkozik a húsvéti termékeknél tavalyhoz képest, de ez még jóval szerényebb – tíz százalék körüli –, mint ami a mostanában készített készítményeket érinti majd. Tyetyák Magdolna, a megyében 18 üzletet működtető Élésker Kft. ügyvezetője elmondta, a csokinyuszik már ott mosolyognak a boltok polcain. Bőséges a kínálat, ugyanis az édességeket hónapokkal ezelőtt megrendelték. Remélik, a kereslet is igazolja várakozásaikat.