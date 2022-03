A TAO-támogatás az infrastruktúra fejlesztéséhez, a szakmai munka feltételeinek a javításához is hozzájárul - ez is elhangzott azon a vasárnapi sajtótájékoztatón, ahol átadták az ULE bázison az új öltöző melletti konditermet.

Erdős Norbert államtitkár emlékeztetett, néhány hete is jó hírekkel érkezett a focistákhoz, akkor a TAO támogatások 2021. évi, dél-békési egyesületekhez érkezett összegeiről számolt be (az Agrárminisztérium alá tartozó Erdőkért és Földügyekért Felelős Államtitkárság cégei révén sikerült a forrásokat a térségbe csoportosítani), most pedig a 2022-es évben érkező forintokat jelentette be.