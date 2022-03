2021. szeptember 17-én volt a 15. évfordulója az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülésének, amelyet követően százezres tömeg követelte a kormány lemondását és Gyurcsány Ferenc távozását a közéletből.

A kiállítást bemutató tájékoztatóban úgy fogalmaztak, a beszéd és az általa kiváltott tüntetéshullám elleni terror a magyar történelem legsötétebb lapjai közé tartozik. A CÖF úgy döntött, egy vándorkiállítás keretében mutatja be az országnak, hogy mi is történt 2006 őszén, milyen is volt valójában Gyurcsány Ferenc Magyarországa.