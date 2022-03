Elárulták, a győzelemre gyúrtak. Találkoztunk az orosházi és a csabai kolbászklub csapataival, baráti (nagybánhegyesi, gerendási) társaságokkal és a határon túlról érkezett, sok éve visszatérő kolbászgyúrókkal.

A színpadon miután felvonultak a pálinkalovagrendek tagjai, Erdős Norbert, az Agrárminisztérium államtitkára a helyi kézműves termékek előállítóiról, készítőről szólt elismeréssel.

– Jó minőségű, egészséges, biztonságos magyar termékek előállítóiról is szól ez a nap. Államtitkárságunk is azért dolgozik, hogy ezeket állítsuk példaként, adjunk nekik teret. A fogyasztói kultúra sokat változott, a boltokban is előszeretettel keresik ezeket a magyar portékákat. Mert tisztában vannak azzal, hogy ilyen hozzáállással segítik a magyar gazdákat és a magyar gazdaságot.